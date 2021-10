Is de Spartacus tram naar Maastricht ten dode opgeschreven? . — © TV Limburg

Hasselt / Maastricht

Is de Spartacus-tramlijn 1 gedoemd om een roemloze dood te sterven? Volgens Vlaams minister Lydia Peeters valt het bestek voor de tram van Hasselt naar Maastricht enorm duur uit. Ze wil de tram vervangen door een trambus. Dat laatste wil Nederland dan weer niet. Bovendien is er ook onenigheid met onze Noorderburen over het tracé. Lydia Peeters zit vandaag samen met de Nederlanders om de vele problemen met de toekomstige tram van Hasselt naar Maastricht te bespreiken.