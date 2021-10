Gymnastiek WK in Kitakyushu

In het Japanse Kitakyushu is maandag een hoogst bizar WK gymnastiek begonnen. Olympisch kampioene Nina Derwael wordt er na drie jaar ontkroond als wereldkampioene, want ze doet niet mee. Maar dat geldt voor bijna alle andere toppers. Ze willen hun hoofd leegmaken. En hun bankrekening vullen.