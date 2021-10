Essers neemt grote tansportfirma in Spanje over. — © TV Limburg

Genk

Transportbedrijf H. Essers neemt de Spaanse logisitieke speler Coral Transports & Stocks over. Het familiebedrijf heeft al meer dan 25 jaar ervaring in de chemie- en gevarengoedlogistiek. Coral telt 164 werknemers actief in Madrid, Barcelona en Gran Canaria. Met deze overname wil H. Essers zijn chemiesegment uitbreiden in Zuid-Europa. Via een treinverbinding zal het Spaanse transportnetwerk van Coral aansluiten op het Belgische netwerk.