Genk

In het voetbal zit Racing Genk in een dip. Het team van John van den Brom verloor gisterenavond al voor de vierde keer in vijf wedstrijden, deze keer van Charleroi met 2-0. Kansen had Genk nochtans genoeg, maar opnieuw slikte het een tegendoelpunt na een hoekschop. Paul Onuachu was voor één keer niet de held, maar de antiheld bij Genk. Zo miste hij twee strafschoppen.