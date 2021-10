Wat is dat gele stof dat je dezer dagen op je auto aantreft?

Het heeft de kleur van zwavel. En het is dit keer geen Saharazand dat naar onze contreinen is gewaaid. Maar wat is dan dat gele poeder dat de jongste dagen op geparkeerde auto’s, brievenbussen en zelfs stoepen ligt?

Het ligt voor alle duidelijkheid niet overal. Enkel in de buurt van parken en tuinen waar een of meer grote naaldbomen staan.

“Momenteel bloeien de atlasceders volop en dat gaat gepaard met veel stuifmeel”, zegt Koen Es van de Plantentuin van Meise.

“Het is een wintervaste boom die dus zijn naalden houdt, zodat hij het ganse jaar groen blijft. Hij is ook te herkennen omdat de knoppen glimmend, donkergroen of blauwachtig groen zijn”, zegt Hans Verboven van Natuurpunt.

Die atlasceder (Cedrus atlantica Glauca) is volgeladen met dennenappels en geeft goudgeel stuifmeel af. Totaal onschadelijk, zegt boomdeskundige . “Maar het kan wel voor een laagje geel poeder zorgen.”

Als het een tijdje geregend heeft, is alles weer schoon. Maar kort daarna regent het dennenappels en is de tuin of het park bedekt onder een laag dennenappels. Want dat kunnen er erg veel zijn.

Tuinexperts raden wie een kleine tuin heeft af om een Cedrus atlantica Glauca te planten. Want ze worden tot 40 meter hoog.