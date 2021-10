Klacht tegen Finnen die Hitlergroet brachten in concentratiekamp

Een groep Finse vijftigers die de Hitlergroet brachten aan een memoriaal in het concentratiekamp in Dachau zijn niet langer welkom op de site. Bovendien gaan de autoriteiten klacht indienen.

De twee mannen maakten foto’s van elkaar in het kamp nabij München. Een derde man maakte dan weer foto’s van hen.

Ze zeiden niet te weten dat een groet met gestrekte arm illegaal was in Duitsland. “Maar ze hadden tot het besef moeten komen dat erop neergekeken wordt in Duitsland”, zei een politiewoordvoerder maandag.

Symbolen en tekens die verband houden met de nazitijd zijn in Duitsland verboden, behalve als ze de nodige context krijgen, zoals in musea.

Dachau was het eerste concentratiekamp dat het regime van Hitler opende, kort nadat ze in 1933 aan de macht waren gekomen. Aanvankelijk werd het gebruikt om politieke tegenstanders op te sluiten, maar gaandeweg werd het uitgebreid. In april 1945 bevrijdde het Amerikaanse leger de gevangenen.