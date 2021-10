Zij heeft stijl: Emma Watson draagt trouwjurk met broek eronder

© ISOPIX

De Earthshot Prize is een nieuwe jaarlijkse prijs en werd bedacht om verandering te stimuleren. Die verandering kadert in het plan om onze planeet de komende tien jaar te helpen herstellen. Watson, een bekende voorstander van duurzame mode, mocht tijdens het eco-event in het Londense Alexandra Palace een prijs uitreiken en deed dat in een eigenzinnige outfit.

Die bestond uit een asymmetrische trouwjurk, gemaakt door de Brits-Amerikaanse modeontwerper Harris Reed. Die gebruikte voor zijn creatie andere trouwjurken die aan Oxfam werden geschonken. Een duurzame jurk, dus. Onder de japon droeg de Harry Potter-ster een zwarte jeansbroek met wijde pijpen en schoenen met plateauzolen, wat het eindresultaat een stoere toets meegaf.

Meer nog: op het hele evenement waren er geen peperdure designeroutfits te bespeuren. Zelfs gastheer en -vrouw van dienst, prins William en Kate Middleton, droegen tweedehands. De hertog van Cambridge ging voor een upcycled fluwelen jasje in een groene tint. De hertogin bewees dan weer dat ze nog in een lila jurk van tien jaar geleden past. In de zomer van 2011 zagen we de zwierige Alexander McQueen-creatie al op een zomerevenement van de Bafta’s.