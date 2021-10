Stad Beringen organiseert actie tegen armoede

Stad Beringen organiseert ook dit jaar een lokale actie. Burgemeester Thomas Vints zet zijn schouders mee onder de organisatie: “In samenwerking met Rimo vzw en het Armoedeforum organiseerden we vanaf 14 oktober verschillende acties die deze problematiek in beeld brengen. Als lokaal bestuur willen we het hele jaar door aandacht hebben voor de bestrijding van armoede. Samen met het netwerk werken we momenteel aan een gedragen visie. Het doel is om acties uit te rollen die de volgende jaren structureel meegroeien met ons armoedebeleid.” Op maandag 18 oktober zullen de bezoekers van het nieuwe stadhuis verschillende rugzakken terugvinden in de inkomhal. “Dit jaar zullen er rugzakjes met keien - met een speciale boodschap - verspreid worden in de inkomhal van het nieuwe stadhuis. Deze werden op een participatieve manier gevuld tijdens een ‘soep op de stoep’-moment. Er wordt een ballon vastgemaakt aan de rugzak, dit symboliseert de veerkracht en de verlichting die onze organisatie, verenigingen en stad kunnen bieden. Bovendien vertellen de rugzakken - door middel van een QR-code - het verhaal van iemand in armoede”, aldus Liesbeth Brusselaers van RIMO. Solidariteit is groot in Beringen. Beringenaren organiseren doorheen het jaar tal van activiteiten die ondersteuning bieden aan mensen in armoede. Ook voor 17/10 werden jassen ingezameld door In-Zetje en soep uitgedeeld door UAV. Op die dag ontving Chiro Beringen, het Trefpunt tegen armoede. Traditiegetrouw maakten ze 17 seconden lawaai tegen armoede. “Onze diensten worden ook vaak geconfronteerd met kansarme inwoners. Om onze werknemers armoede te leren herkennen, organiseert onze stad in samenwerking met het Armoedeforum een armoedewandeling doorheen het nieuwe stadhuis”, duidt burgemeester Vints. “Er werden verschillende fiches uitgewerkt die je bij elke dienst kan terugvinden. Hierop vind je belangrijke feiten en kom je te weten welke acties we al doen. Armoede is veel meer dan een gebrek aan inkomen. Mensen in armoede ondervinden uitsluiting op verschillende levensdomeinen en die verschillende vormen van uitsluiting versterken elkaar. Het is daarom belangrijk dat iedere dienst weet welke rol men hierin kan opnemen”, besluit burgemeester Vints. De armoedewandeling is enkel toegankelijk voor werknemers van stad Beringen.