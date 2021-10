Speculoos is hip: de beste én makkelijkste recepten, gespot op TikTok

De Belgische speculaas van Lotus – over de landsgrenzen vooral bekend als Biscoff – is momenteel de wereld aan het veroveren. Niet alleen in de gedaante van een koekje of pasta, want creatieve keukenprinsen en -prinsessen zwieren de klassiekers in de lekkerste toetjes. Drie TikTok-recepten ter inspiratie, die uitnodigen om voor een keertje géén calorieën te tellen.