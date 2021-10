Witte Kragen brengen nieuw bier op de markt

In het park van Hotel Beau Séjour te Lanklaar werd onder grote belangstelling het hele voorbereidingsproces door meerdere sprekers uit de doeken gedaan. Conferencier Jean Kenzeler leidde de academische plechtigheid. Als eerste spreker kwam voorzitter Jan Braun aan de beurt. Hij loofde de werking van de vereniging en wees erop dat de Witte Kragen de enige club van deze aard in het Maasland is. Erevoorzitter Willy Jacquemin benadrukte de unieke vorm van de fles en verpakking. Maar geen van beide sprekers liet een woord los over de naam van het nieuwe brouwsel.De nieuwsgierigheid van de toehoorders werd lang op de proef gesteld. Ook burgemeester Sofie Vandeweerd en Koen Sleypen, schepen van toerisme, hielden wat de naam betrof de lippen stijf op elkaar.De eer kwam toe aan voorzitter Braun. De naam is een afleidsel van historische Stokkemer eigenheden. Zo vinden we in ‘Manjefik’ de naam manjel, wijzend naar de vlechtnijverheid, en fik, refererend naar branden die de stad regelmatig in de fik zetten. Manjefik, gebrouwd in de Drankorgel in Lier, is een zwaar bier met 11,3 alcoholgehalte en gebotteld in 75 cl flessen.Annie Nouwen en Ivan Geudens stonden als meter en peter bij de doop. Voor de inbreng van de Kunstkring bij de naamkeuze werd voorzitter Gerard Mostert de sjerp van ambassadeur overhandigd. Verzamelaars van exclusiviteiten dienen niet te lang te wachten. Manjefik, een uniek relatiegeschenk, is slechts in een beperkt aantal gebrouwen.