COLUMN Limburgs Landschap - Gladde slang

Slangen in Limburg? Jazeker. We zijn een aantal soorten rijk en eentje daarvan is de prachtige gladde slang. Een bedreigde soort, maar wij, als natuurvereniging, zijn fier dat ze een aantal van onze gebieden koos om rond te kruipen. In Vossenberg in Dilsen-Stokkem werd een deel van het natuurgebied zelfs speciaal ingericht voor deze soort. Dus we zien ze echt graag!Gladde slangen tref je vooral aan op droge heideterreinen. Aantreffen is misschien de verkeerde woordkeuze. Er eentje tegenkomen is een moeilijke opdracht. Gewoonweg omdat er weinig gladde slangen zijn. De grootste kans om er een te zien, heb je op zonnige dagen. Dan warmen ze ’s morgens op, op zandpaden of open plekjes in de heide. Het is een ongevaarlijk beestje. Niet giftig en niet agressief. Mensen lusten ze niet. Hun voorkeur gaat naar jonge nestmuisjes of kleinere reptielen, zoals hagedissen. Ze lijken sterk op, de wel giftige, adder. Dus als je een slang ziet, is het toch even opletten. Hoewel, de adder is al heel lang niet meer waargenomen in Limburg, maar je weet maar nooit. Wat zijn de verschillen? Onze gladde slang heeft meer een vlekken- of een streepjestekening dan de mooie zigzag-tekening van de adder. Ze is duidelijker slanker dan de adder en heeft een langere staart. Dit vind ik een moeilijke, want waar begint de staart bij een slang? Het kenmerk dat beide soorten onderscheidt, is de pupil. Bij de gladde slang is die rond, bij de adder is het een verticaal streepje. Dus even op je buik liggen en dichtbij kruipen om de kop van het beest te bekijken. Rond? Dan is het een gladde slang en niks aan de hand. Streepje? Dan beter niet te lang blijven kijken.