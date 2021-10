Samana viert dag van de chronisch zieken

Samana Maaseik-centrum was verheugd om op 12 oktober elkaar weer terug te zien in het parochiecentrum. Het normale leven kan stilaan weer opstarten. Er blijven nog wel meerdere voorzorgsmaatregelen van kracht.

Er kwamen 94 blije leden naar het feest in de parochiezaal. De nieuwe voorzitster Ida nam in haar welkomstwoord afscheid van de overleden leden en in het bijzonder van de geliefde voorzitster Ria Gorissen. Het feest werd geopend met een mooie bezinning door drie kernleden. Daarna genoten de aanwezigen van een feestmaal en er werd veel bijgepraat.De groep 'Kenne het niet loate' zorgde voor muzikaal amusement. . De thuisgebonden leden kregen zelf gebakken cake aan huis gebracht, zo konden zij ook mee genieten.