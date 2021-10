Honderdjarige Nelissen Steenfabrieken richt zijn blik vastberaden op de toekomst

Het exclusieve naslagwerk - van auteur Xavier Lenaers - vertelt in 30 verhalen de geschiedenis van het bedrijf die begon in 1921 - na de vernielingen van WO I. Toen ging oprichter Alfons Nelissen in op de vraag van de Belgische regering om producten te maken die hielpen bij de wederopbouw van het land.

“Een louter historisch boek dreigt al snel saai te worden”, vertelt Roberta Melis van Nelissen Steenfabrieken. “Daarom kozen we ervoor om in ons boek de 30 indrukwekkendste wereldwijde projecten - en sappigste anekdotes - uit de voorbije 100 jaar te bundelen. Het boek vertelt de reis van de baksteen: we zijn lokaal gestart, exporteerden vervolgens naar de ons omringende regio’s en zijn inmiddels actief in meer dan 50 landen. Daarnaast selecteerden we de mooiste beelden uit het fotoarchief om de geschiedenis van de fabriek en de familie te illustreren.”

Burgemeester Marino Keulen ontving het eerste exemplaar van ‘100 jaar Nelissen’ en mocht vervolgens het gevelsteenmuseum - samen met de drie CEO’s Carlos Jorissen, Joeri Gevers en Burt Nelissen - officieel openen. “De Brick Academy is een interactief museum, waarin we uitleggen hoe bakstenen werden en worden gemaakt. Daarnaast kan de bezoeker zich vergapen aan een vliegtuig uit WO II, waar we op botsten bij de bouw van een nieuwe fabriekshal. Naar aanleiding van onze verjaardag stellen we het museum open voor het brede publiek” aldus Roberta.

Tijdens de eeuwfeestviering bleek nog maar eens dat Steenfabrieken Nelissen een modern bedrijf is dat zijn vizier vastberaden op de toekomst richt. Dat maakten de drie CEO’s van de vierde generatie, die sinds 2014 aan het roer staan, duidelijk. “Innovatie, co-creatie en duurzaamheid zijn de pijlers van ons bedrijf. Vooral duurzaamheid wordt een uitdaging voor de komende jaren” aldus het triumviraat dat voortdurend investeert in nieuwe technieken en producten. De fabriek telt momenteel zo’n 180 werknemers maar mikt op een verdere expansie met 40 extra krachten.“We blijven bescheiden, het motto van stichter Alfons Nelissen indachtig dat we onze afkomst nooit mogen verloochenen: ‘Hou je gebukt en blijf met beide voeten op de grond’ blijft de boodschap”.

Het gevelsteenmuseum ‘Brick Academy’ is nog open tot en met 22 oktober, van 9 tot 17 uur, uitsluitend na afspraak op 012 440244 of via mail naar info@nelissen.be.

Eddy Vandoren