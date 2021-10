"Dit is laatste kans voor Noord-Zuid. Ik hoop dat we geen procedureslagen meer tegenkomen" . — © BELGA

Bij ons in de studio Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters die onlangs een doorbraak mocht aankondigen in het traject van de Noord-Zuidverbinding, de weg die het noorden van Limburg verbindt met de rest van de provincie en die al vijftig jaar een politieke twistappel in Limburg is. Er komt een doortochttracé met twee tunnels onder de Grote Baan, één van twee kilometer in Houthalen en één van anderhalve kilometer in Helchteren. Een historische beslissing, waarvoor wel een 150-tal onteigeningen nodig zijn.