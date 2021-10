25 jaar Witte Mars: Zaak-Dutroux leidt tot politiehervorming

Deze week is het 25 jaar geleden dat de Witte Mars door Brussel trok en ons land voorgoed veranderde. 300.000 deelnemers uitten op een vreedzame manier hun woede na de Zaak-Dutroux over de werking van justitie en politie. "Als de politiediensten beter hadden samengewerkt, hadden levens van kinderen kunnen gered worden." Dat zegt Patrick Dewael. En het was ook de harde conclusie van de Commissie-Dutroux, waar Dewael destijds lid van was. Als minister van Binnenlandse Zaken rolde hij mee de politiehervorming uit. Dewael noemt de politiehervorming geslaagd. "Maar we moeten naar minder en grotere politiezones", klinkt het.

