Jonge mama (27) sterft zes dagen na ongeval waarbij haar kindje (2) lichtgewond raakte

De jonge mama van 27 jaar uit Hoegaarden, die vorige week betrokken geraakte bij een zwaar verkeersongeval in Tielt-Winge, is vrijdag gestorven. Dat bevestigen politie en familie.

Afgelopen dinsdagnamiddag reed een vrachtwagen op de Aarschotsesteenweg in Tielt-Winge in op een auto, die uit een zijstraat kwam. De bestuurster van de wagen, een vrouw van 27 jaar uit Hoegaarden, raakte gekneld in haar wagen en moest door de brandweer bevrijd worden.

Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar ze helaas afgelopen vrijdag overleed. Haar kindje (2) kon door omstanders uit het wrak worden bevrijd en geraakte slechts lichtgewond.