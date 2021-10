Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell overleden aan coronavirus

Powell was de eerste zwarte Amerikaan die minister van Buitenlandse Zaken werd. De oud-minister werd 84.

“We verliezen een buitengewone en liefdevolle man, vader, grootvader en een groot Amerikaan”, aldus de familie in een mededeling op Facebook. Powell was volledig gevaccineerd.

Vietnam

Powells carrière startte in het leger, in Vietnam, en kende een eerste hoogtepunt als veiligheidsadviseur op het einde van het presidentschap van Ronald Reagan. Onder diens opvolger, George H.W. Bush, werd Powell de jongste en de eerste zwarte bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten.

In het midden van de jaren 90 werd hij een tijdlang beschouwd als een groot kanshebber om de eerste zwarte president te worden. George W. Bush, die president werd in 2001, koos hem als minister van Buitenlandse Zaken. Dat bleef hij vier jaar lang, maar in die periode raakte zijn reputatie ernstig bezoedeld, omdat hij voor de Verenigde Naties op basis van valse informatie pleitte om Irak binnen te vallen. In een interview na zijn aftreden noemde hij die passage “een smet” op zijn carrière.