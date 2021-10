Deurne

De 50-jarige Xavier L. is maandag voor de rechtbank moeten verschijnen omdat hij vorig jaar zijn (ex-)vrouw had proberen te wurgen in hun woning in Deurne. De beklaagde werd aanvankelijk verdacht van poging tot doodslag, maar het Openbaar Ministerie vorderde twaalf jaar cel voor poging tot moord. En dat heeft alles te maken met zijn zoekgeschiedenis.