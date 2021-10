Tweejaarlijks WK voetbal? Deze week overleg tussen Arsène Wenger en bondscoaches

Onderwerp is een potentieel nieuwe kalender vanaf 2024, zo stelt de FIFA maandag. Het zal gaan over spelersgezondheid, interlandperiodes, de frequentie van het WK en “andere belangrijke onderworpen van het spel”.

“Hun input is essentieel”, zegt Wenger in aanloop naar het overleg met de bondscoaches. “We hebben weinig mogelijkheden om samen te komen, maar we moeten deze kansen ten volle benutten omdat zo’n dialoog ons helpt de unieke plaats die voetbal heeft in de wereld te beschermen en het echt globaal te maken.”

De FIFA wil zoals bekend om de twee in plaats van vier jaar een WK organiseren, maar stuit op fel verzet van onder meer de UEFA en de Zuid-Amerikaanse Conmebol.