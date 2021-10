Eclairs van een halve meter: bij bakker Geert Verellen uit Kortessem gaan ze als warme broodjes over de toonbank. Waar in Limburg koop je nog ‘extra large’ snacks? Laat het ons weten.

Ken jij Limburgse eetplekken waar je wat lekkers in een ongewoon formaat kan kopen? Onze redactie is op zoek naar XL eten. Laat het ons weten via onderstaand formulier.

ansm