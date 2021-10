Tessenderlo/Hasselt

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 30-jarige Eritreeër wegens mensensmokkel veroordeeld tot 4 jaar cel en 72.000 euro boete. Een chauffeur had eind 2018 de politie verwittigd omdat hij vermoedde dat er transmigranten in de laadruimte van zijn vrachtwagen zaten op de snelwegparking langs de E313 in Tessenderlo.