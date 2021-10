Licht, heel veel licht, en pure, ruwe materialen. Dat wilden Bethje Vanhoudt (38) en Jasper Uyttebroek (38) in hun nieuwbouwwoning. Het resultaat werd een karaktervol huis waar beton en zwart hout elkaar vinden. Een echte thuis voor hun kinderen Loïs en Wout: “Het uitzicht is geweldig. Of je nu op de schommel zit, vanuit het poolhouse of het slaapkamerraam kijkt.”