Verdachte moord op Peter R. De Vries: “Ik heb niemand vermoord, en geen wapen gezien”

Delano G., de man die ervan verdacht wordt de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries neergeschoten te hebben, zwijgt over wat die dag in Amsterdam gebeurd is. Dat heeft de officier van justitie maandag verteld op de eerste voorbereidende zitting van het proces tegen Delano G. en zijn vermeende medeplichtige Kamil E., die allebei aanwezig zijn in de rechtbank. Die laatste houdt vol dat hij er niets mee te maken heeft.

In de rechtbank zijn zowel de familie van de vermoorde de Vries als de twee verdachten aanwezig. De 35-jarige Kamil E. oogt ongemakkelijk, zo stelt een reporter van De telegraaf ter plaatse vast, en heeft een tolk naast zich. De 22-jarige Delano G. zit naast zijn advocaten. Het openbaar ministerie liet er bij aanvang geen twijfel over bestaan wat met allebei hoort te gebeuren: ze moeten naar de gevangenis.

Peter R. de Vries. — © AP

Delano G. wordt ervan verdacht De Vries op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam te hebben neergeschoten, na diens optreden in het programma RTL Boulevard. Hij was op weg naar de parkeergarage om zijn auto te halen. Rotterdammer G. en de Poolse medeverdachte Kamil E. uit Maurik werden vrij snel na de aanslag opgepakt. De Pool zou de vluchtauto hebben bestuurd. Het tweetal werd op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam, klemgereden en aangehouden.

Verstrekkende gevolgen

Het OM noemt hen “de daders van een moord met verstrekkende gevolgen voor de maatschappij”, omdat de Vries een bekende man en verslaggever was. “Er is een grote hoeveelheid bewijs gevonden tijdens huiszoekingen en het uitlezen van camerabeelden waaruit blijkt dat de verdachten de moord samen hebben voorbereid en uitgevoerd.” Kamil E. beweert dat hij alleen was gevraagd om de auto te besturen en dat hij Delano G. niet kende. G. wilde niets zeggen tijdens de zitting.

De avond zelf

Volgens het openbaar ministerie arriveerden E. en G. op de avond van de moord - op 6 juli 2021 - om 18.47 uur met een Renault Kadjar op de Prinsengracht, in de nabijheid van de tv-studio van RTL Boulevard aan het Leidseplein en de plek waar De Vries is neergeschoten.

Na hun aankomst zouden E. en G. door de Lange Leidsedwarsstraat en langs de achteruitgang van de tv-studio hebben gelopen. Vervolgens keken ze verderop in de straat bij de garage waar de auto van De Vries stond geparkeerd. Even scheidden hun wegen, en terwijl E. wat rondreed met de wagen zou G. toegeslagen hebben.

G. wil voorlopig niets zeggen over wat er die avond gebeurd is, E. heeft dat wel al gedaan en zegt dat hij “niemand heeft doodgemaakt”. “Ik heb geen wapen gezien.” De Pool beweert dat hij gewoon iemand naar Amsterdam moest brengen en wat rondreed op het moment van de feiten omdat hij verkeerd geparkeerd stond. “Ik stond bij de stoplichten. In de spiegel zag ik de jongen in mijn richting rennen. Ik vroeg: is alles oké?Ja, zei hij. Ik vroeg: moet je naar Rotterdam?Ja, zei hij.” E. zegt dus niets verkeerds gedaan te hebben. “Ik reed goed, 100 kilometer per uur. Toen kwam de politie. Ik stapte uit, ik moest op de grond gaan liggen en wist niet waarom.”

Volgens het OM heeft hij zich een alibi aangemeten over 28 juni, de dag waarop hij al een voorverkenning zou hebben gedaan. Dat zou blijken uit een telefoontje dat E. in de gevangenis deed naar zijn vriendin, waarin hij haar opdroeg te zeggen dat hij tussen 27 en 29 juni in Maastricht was. Volgens zijn telefoongegevens was hij daar echter niet.

Inhoudelijke behandeling in mei of juni

Volgens het OM loopt het onderzoek naar de opdrachtgevers achter de moord nog, maar zullen die niet in dit proces terechtstaan. De telefoons van beide verdachten zijn nog in onderzoek, maar zijn versleuteld. De inhoudelijke behandeling van de zaak zal pas in mei of juni 2022 kunnen zijn.

Volgens het OM kijkt Kamil E. bij een voorverkenning op 28 juni drie keer gericht de parkeergarage in nadat Peter R. de Vries naar binnenliep. Uit een afgeluisterd gesprek met zijn vriendin in de gevangenis blijkt dat hij probeerde een alibi te regelen. Volgens E. was hij die dag thuis in Maurik.

De volgende pro formazitting is op 6 december om 9 uur.

Negen dagen

De Vries overleed negen dagen na neergeschoten te zijn aan zijn verwondingen. Een motief voor de moord is nog niet bekend. Er wordt rekening mee gehouden dat het te maken heeft met de rol van De Vries in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, met hoofdverdachte Ridouan Taghi. De Vries was sinds vorig jaar adviseur en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B.

Sinds begin 2018 werd bekendgemaakt dat B. zich had gemeld als kroongetuige, werd eerst zijn onschuldige broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 werd zijn advocaat Derk Wiersum vermoord.