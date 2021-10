H.Essers neemt Spaans logistiek bedrijf over

Logistiek bedrijf H.Essers neemt zijn Spaanse sectorgenoot Coral Transports & Stocks over, zo staat maandag in een persbericht. De Spanjaarden zijn gespecialiseerd in chemielogistiek en dat sluit aan bij de strategische groeiplannen van H.Essers, klinkt het. Financiële details van de overname werden niet bekendgemaakt.

Coral Transports & Stocks, een familiebedrijf dat 25 jaar geleden werd opgericht, is gespecialiseerd in het behandelen, stockeren en vervoeren van chemische goederen en gevarengoed. De groep beschikt over drie vestigingen: in Barcelona, Madrid en Gran Canaria, goed voor meer dan 55.000 vierkante meter aan magazijnruimte. Het bedrijf bevindt zich hiermee in het hart van de Spaanse chemiesector. De goederen worden door Coral over de weg vervoerd, maar ook via zee- en luchtvaart.

De overname door H.Essers past binnen de bredere strategische ambities van de Belgen, klinkt het. “Het is een mooie match, zowel op vlak van activiteiten als familiale waarden. Spanje is bovendien een van de speerpunten in onze internationale expansie. De chemie is er sterk vertegenwoordigd, en er is veel potentieel om onze oplossingen voor chemielogistiek verder uit te bouwen. De kennis van de lokale en internationale markten die bij Coral Transports & Stocks aanwezig is, is daarvoor onontbeerlijk”, zegt CEO Gert Bervoets maandag in een persbericht. “Ze hebben bovendien een Seveso-licentie en een klantenportefeuille die goed aansluit bij de onze.” Na de overname blijven het management en het voltallige personeel (164 mensen) aan boord.

Nieuw netwerk

Voor H.Essers levert de overname ook extra magazijnruimte op in Spanje en toegang tot een nieuw internationaal netwerk. “We zullen bijvoorbeeld via een treinverbinding het Spaanse transportnetwerk van Coral aansluiten op het Belgische. Ook de overseas-oplossingen zijn een troef voor onze klanten. We bieden hen een nog bredere one-stop-shop-service met Europese en regionale distributiecentra en synchromodale, geïntegreerde oplossingen.”