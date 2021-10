Dertiger steekt dakloze neer aan station: “Hij noemde mij een kleine dikke”

Een Gentenaar (30) is maandag veroordeeld tot 4,5 jaar cel nadat hij een dakloze neerstak in het station Gent-Sint-Pieters.

“Je bent een klein dikke.” Dat zou een dakloze man die eind mei aan de voorkant van het station Gent Sint-Pieters zat verschillende keren hebben geroepen naar een 30-jarige Gentenaar. Die ging compleet over de rooie en stak de dakloze man twee keer in de rug. Ook tegen de toesnellende politie was hij agressief.

De dertiger kampte naar eigen zeggen met een alcoholverslaving. Hij is bekend bij het gerecht. In 2014 stak hij tijdens een discussie een vriend met een mes in de hals. Begin oktober stond hij voor de rechter voor belaging van zijn ex-werkgever en een agente van de Gentse politie en een buurman die hij in elkaar sloeg.

Het parket kwalificeerde de zaak als ‘poging doodslag’, maar de rechtbank maakte er ‘slagen en verwondingen met een arbeidsgeschiktheid van minder dan vier maanden’ van. De Gentenaar kreeg 4,5 jaar effectieve celstraf en een boete van 8.000 euro met uitstel.