VZW ‘Kabaz’ helpt voortaan vijf Zonhovense vrije basisscholen

Het gaat om de vrije basisscholen de Zonnewijzer (centrum), de Horizon (Ter Donk), de St@rtbaan (Halveweg), de Lettermolen (Termolen) en kleuterschool de Kleurdoos. “Dat betekent niet dat deze scholen gaan fusioneren,” benadrukt voorzitter Eddy Coenen. “De vertrouwde scholen in elke woonbuurt, blijven vooral behouden. De verschillende directies blijven ook actief. Maar we gaan wel nog intenser samenwerken met elkaar. Bijvoorbeeld op het vlak van organisatie en aankopen. We brengen onze kennis en expertise samen. Daar plukken we allemaal de vruchten van.” De nieuwe VZW heet Katholieke Basisscholen Zonhoven, of kortweg ‘Kabaz’. Afgelopen week werd het startschot gegeven met een openingsreceptie in Tentakel. TR