Alle Lidl-winkels in Vlaanderen gaan vandaag weer open

In Vlaanderen zou men maandag dus niet meer voor een gesloten deur moeten staan, klinkt het bij Lidl. In Wallonië heeft de woordvoerster weet van een vijftal winkels die maandagochtend nog gesloten zijn. Maar ze weet niet of dat te maken heeft met een nieuwe sociale actie, of veeleer met praktische problemen. “Het zou kunnen dat deze winkels nog gesloten zijn omdat men alles in orde aan het brengen is. Een winkel heropenen na vier dagen sluiting vraagt wat voorbereidingswerk”, klinkt het.

De directie en de vakbonden zitten sinds maandagochtend bijeen, in een poging om een oplossing te vinden voor het sociaal conflict.