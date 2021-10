Dit jaar opnieuw kerstshow in Tentakel

In het Gemeenschapscentrum Tentakel in Zonhoven worden de sneeuwmachines weer boven gehaald en de rode mutsen weer opgezet. De prachtige traditie van de kerstshow komt dit jaar weer helemaal terug. TR

Het spektakel gaat door op zondag 26 december om 14 uur in het Gemeenschapscentrum Tentakel, Kneuterweg 2 in Zonhoven. Kaarten kosten 12 euro (koffie en taart inbegrepen), en zijn verkrijgbaar in praatcafé ’t Kultureel.