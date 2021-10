December 2012. Kim Clijsters geeft tijdens haar Thank You Games in het Sportpaleis een knuffel aan Venus Williams. — © smb

Met voormalig nummer 1 Andy Murray als blikvanger gaat maandag in de Antwerpse Lotto Arena de European Open van start. De Stad aan de Stroom geldt sinds de jaren tachtig als de Belgische hotspot van het toptennis. Van diepe decolletés over massaal veel prijzengeld tot Kim’s Thank You Games: een best of.