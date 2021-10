Bizarre fase in Italiaanse topper: AS Roma scoort, maar moet penalty nemen en blijft met lege handen achter

Een bizarre fase heeft de Italiaanse topper Juventus - AS Roma zondagavond beslist. Kort voor rust leken de mannen van José Mourinho op gelijke hoogte te komen via Tammy Abraham. Maar een fractie van een seconde voor het moment dat zijn bal tegen de touwen ging, floot de scheidsrechter een penalty.

De bal was nog niet over de doellijn toen de scheidsrechter floot en dus moest AS Roma de penalty nog nemen. Juventus-doelman Wojciech Szczęsny zette zijn foutje recht, pakte de penalty van Jordan Veretout en behoedde zijn team zo van puntenverlies. De Oude Dame hield stand en stuurde Roma met 1-0 naar huis.

Dankzij de overwinning kruipt Juventus naar de zevende plaats in de stand, AS Roma staat vierde met een puntje meer. Helemaal bovenaan staat Napoli, dat na acht wedstrijden nog geen punt verloor.