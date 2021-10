Meer herstelpunten voor oude elektronische apparaten in kringwinkels

Crevits wil de ecologische impact van elektronisch afval in Vlaanderen verkleinen door meer werk te maken van het herstellen van oude elektronische apparaten. Daarvoor zijn de Vlaamse kringwinkels vanwege hun sociale en duurzame karakter de ideale partner, vindt ze.

Het project richt zich in een eerste fase op meer herstelplaatsen in de kringwinkels in Zuid-West-Vlaanderen, Zuid-Oost-Vlaanderen, Regio Gent en Oost-Brabant. In een latere fase wordt een uitbreiding naar heel Vlaanderen voorzien.

Impact op arbeidsmarkt

Ook op de arbeidsmarkt moet het project een positieve impact hebben. Het personeelsbestand in kringwinkels bestaat voornamelijk uit mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, door bijvoorbeeld een arbeidshandicap. Via opleidingen krijgen zij extra mogelijkheden om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

De Vlaamse kringwinkels stellen meer dan 4.000 mensen tewerk in de sociale economie.