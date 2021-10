Steeds minder studenten volgen lerarenopleiding aan hogescholen

Het aantal studenten in de lerarenopleidingen aan de hogescholen blijft dalen. Dit academiejaar zitten 21.037 studenten in alle lerarenopleidingen van de hogescholen over heel Vlaanderen, 5,5 procent minder dan vorig academiejaar, schrijft De Morgen maandag. Intussen kreunt het onderwijsveld onder het lerarentekort.

“Echt verrast zijn we niet door de cijfers”, zegt Joeri Deryckere, beleidsadviseur lerarenopleidingen aan de Vlaamse Hogescholenraad (VHLORA). “Eigenlijk sluit dit aan bij de enorme daling die we al sinds 2011 zien, in de drie educatieve bacheloropleidingen. Het aantal studenten dat de opleiding start, is bijna gehalveerd in die tijd.”

De daling laat zich het sterkst voelen in de educatieve bacheloropleidingen voor het lager onderwijs, waar het aantal studenten tegenover vorig academiejaar met 9,8 procent gedaald is. In de opleiding kleuteronderwijs daalde het aantal studenten met 6,9 procent; het secundair liet een lichte stijging optekenen van 1,6 procent.

De inschrijvingen bij de educatieve masters – de lerarenopleidingen op universitair niveau – blijven min of meer gelijk. Het aantal zij-instromers voor onderwijsopleidingen is wel fors gestegen.

Instapproef

Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bewijzen de cijfers dat “we de lerarenopleidingen opnieuw meer aanzien moeten geven”. Zelf denkt hij daarvoor aan een instapproef. “We gaan het aanzien herstellen door de lat in de lerarenopleidingen inhoudelijk hoger te leggen én door ook aan de toegangspoorten te zorgen voor meer ‘trek in de schouw’, door bindende gevolgen te verbinden aan de instapproef.”