Het is niet alleen spannend in de eerste aflevering van ‘Klopjacht’, er zal ook gelachen worden. Met dank onder meer aan broers Cifdine en Laid Hadj Abdallah. De vrolijke broers willen niet alleen bewijzen dat ze een avonturenprogramma kunnen overwinnen, maar ook hun sterke band testen. “Thuis dachten ze dat we binnen de drie dagen ruzie zouden hebben.”