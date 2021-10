1A

Genk zit in het sukkelstraatje. De crisis loert achter de hoek. Zelfs topschutter Paul Onuachu deelt in de klappen. Hij mocht twee keer aanleggen vanaf de penaltystip maar vond telkens de (zaterdag) jarige Koffi op zijn weg. Een matchwinnaar, de Burkinees. Een analyse in drie hoofdstukken.