Sluwe en sterke Vos wint haar tweede WB-manche en is opnieuw leider in de wereldbeker

Ook de vrouwen werkten in Iowa hun derde WB-manche af. Marianne Vos nam in een spannende finale de maat van Denise Betsema en neemt de leiding in de wereldbeker over van Lucinda Brand. De Hongaarse Kata Blanka Vas finishte knap derde. Sanne Cant was beste landgenote op de veertiende plaats.

Met olympisch kampioene mountainbike Jolanda Neff en meervoudig wereldkampioene Marianne Vos namen twee grote dames de start voor hun rekening. Maar nog geen ronde ver moest Neff haar Nederlandse opponente laten rijden. Puck Pieterse sprong als enige over de balkjes en reed al snel op de tweede plaats. Daarachter een pelotonnetje met wereldkampioene en WB-leidster Lucinda Brand.

Mount Krumpit? Enkel Marianne Vos slaagde er bij de eerste passage in helemaal tot boven te fietsen en reed al snel een vette kloof bij elkaar. Pieterse betaalde een prijs voor haar overmoedige start en werd bijgebeend door een sterke Denise Betsema. WB-leidster Lucinda Brand kende een mindere dag als gevolg van een verkoudheid.

Denise Betsema had duidelijk een goede dag en dichtte nog voor half koers de kloof met Vos. Ook Kata Blanka Vas pikte na verloop van tijd haar wagonnetje aan, net als Annemarie Worst. Vas en Vos, plots kregen we een mooie duo aan de leiding na een minder moment van een taaie Denise Betsema die weer kwam aansluiten. De winnares zou met zekerheid uit dit trio komen.

Vas ging als eerste in de fout, Betsema deed alle moeite van de wereld om de snellere Vos af te schudden. Vos liet zich echter niet afschudden en nam in de slotfase de maat van de kopvrouw van Pauwels Sauzen - Bingoal. Vos is door haar zege ook de nieuwe leider in de wereldbeker maar begint nu aan een langere rustpauze.(gvdl)