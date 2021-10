Belgian Cat Marjorie Carpréaux zet een punt achter haar internationale carrière

De 34-jarige Carpréaux telt 153 selecties bij de Belgian Cats. Daarmee is ze Belgisch recordhoudster. Met de Cats veroverde ze twee bronzen EK-medailles (2017 en 2021). De speelster van Namen maakte ook deel uit van de ploeg die vierde werd op het WK van 2018 en was er afgelopen zomer bij op de Olympische Spelen in Tokio, waar de Cats in de kwartfinales sneuvelden.

“Sinds de Olympische Spelen heb ik gedacht aan de volgende stap in mijn carrière”, schreef ze neer op Instagram. “Het is met pijn in het hart, maar ook met veel sereniteit, dat ik beslist heb een punt te zetten achter mijn internationale carrière bij de Cats. Het was voor mij een eer om de kleuren van mijn land te dragen. Ik wil alle supporters, staf, ploegmates en iedereen die in mij geloofde bedanken.”

Een maand geleden kondigde Carpréaux nog aan haar spelerscarrière ‘on hold’ te zetten. Enkele dagen later ondertekende ze uiteindelijk een contract bij Namen.

Na het vertrek van Philip Mestdagh werd de Fransman Valéry Demory binnengehaald door de Belgische basketbalbond als nieuwe bondscoach van de Belgian Cats.