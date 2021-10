Leidt oude liquidatie in Nederland plots naar Houthalen?

De liquidatie vond in het najaar van 2015 plaats in het Nederlandse Brunssum, pal op de grens met Heerlen. — © Bas Quaedvlieg

Krijgt een zes jaar oud liquidatie in Nederland een nieuwe Limburgse dader? En dat dankzij een schoonmoeder die de naam van de echte moordenaar uitschreeuwt in de rechtszaal seconden voor de rechtbank in beraad ging? Het lijkt er sterk op. Een tot dertig jaar cel veroordeelde “moordenaar” lijkt al die tijd onterecht opgesloten te zitten. “Ik hoop maandag met hem huiswaarts te keren”, zegt de advocaat van Sergio K. (31).