Jos Verlooy strandt op twee honderdsten van brons op CSI-jumping in Saint-Tropez

Jos Verlooy/Luciano van het Geinsteinde was de enige Belgische combinatie die zich in Saint-Tropez kon plaatsen voor de barrage met 12 van de 5 sterren Grote Prijs op 1m60, het hoogste niveau van de jumping. Zoe Conter/Davidoff de Lassus en Gregory Wathelet/Coctail de Talma gingen ieder één keer in de fout in de basisronde. Wilm Vermeir/IQ van het Steentje kreeg 11 strafpunten achter zijn naam, Emilie Conter/Legolas Ter Wilgen gaf op.

In de barrage toonde de Braziliaanse combinatie Eduardo Pereira De Menezes/H5 Chaganus met een tijd van 38.88 zich veruit de snelste. Het Ierse duo Mark Mcauley/Jasco van de Bisschop werd tweede met een chrono van 40.47, thuisrijder Nicolas Delmotte en zijn 13-jarige BWP-ruin Ilex VP derde met een finish in 40.92. Dat was 2 honderdsten van een seconde sneller dan Jos Verlooy/Luciano van het Geinsteinde.