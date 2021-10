Heisa in Nederland over nieuw tv-programma: “Er gaat iemand dood. Sensatie”

In Nederland is ophef ontstaan over het nieuwe televisieprogramma ‘De dansmarathon’ van de commerciële zender SBS6. Daarin moeten 100 koppels 50 uur lang dansen, maar in de jacht op de hoofdprijs van 100.000 euro gingen veel deelnemers schijnbaar over hun grenzen. Tot ontsteltenis van veel kijkers. “Er gaat iemand dood. Sensatie”, klinkt het sarcastisch op sociale media.

100 koppels moesten tussen donderdagavond en zaterdagavond in 50 uur tijd zo lang mogelijk proberen te dansen, elke minuut rusten, eten of drinken werd afgetrokken van de eindtijd. Het werd een regelrechte uitputtingsslag, met kandidaten die niet meer op hun benen konden staan, totaal uitgeteld op de dansvloer gingen liggen, en nauwelijks nog een woord konden uitbrengen.

Naarmate de klok verder tikte, werd het beeld schrijnender en schrijnender, met strompelende en huilende kandidaten die koste wat kost in de wedstrijd probeerden te blijven. Sommigen werden in een rolstoel op of een brancard weggedragen. Na 49 uur viel een kandidate zelfs flauw op de dansvloer. De camera zwenkte op dat moment weg, en de uitzending werd onderbroken voor reclame.

“Dit is toch niet verantwoord?”

Op sociale media werd het programma dan ook begraven onder de kritiek. “Wie durft het aan om tegen programmamakers en presentatrice een rechtszaak voor mishandeling op te starten? Totaal grensoverschrijdend. Een samenleving waarin niemand meer ‘stop hou op’ durft te zeggen”, klinkt het. “Ik kijk net even naar Dansmarathon. Dat lijkt grappig tot je wat langer kijkt. Er staan mensen dansend in slaap te vallen, mensen dansen huilend, dansen dwars door blessures heen, iemand is net omgevallen. Dit is toch niet verantwoord? Ik vind dit echt heftig om te zien”, aldus een andere. Of zoals iemand sarcastisch opmerkt: “Er gaat iemand dood. Sensatie. Werd tijd.”

“Als een programma het toelaat om deelnemers zover te krijgen totdat ze zoveel blessures hebben, bijna uitgedroogd zijn, psychisch het niet meer trekken en afgevoerd worden op een brancard dan is dat echt GEEN waardige televisie. Totale waanzin dit programma!”, schrijft dan weer een verpleegkundige. Zelfs presentatrice Wendy van Dijk gaf op een bepaald moment toe dat “het bijna een soort mishandeling is”.

“Alles was onder controle”

Volgens televisiezender SBS6 was het echter “op geen enkel moment onveilig” voor de kandidaten. Toine Schoutens, het hoofd van het medisch team van het programma, claimt dat “alles onder controle was. Op geen enkel moment hadden we zorgen over de medische toestand van de deelnemers.”

Voor de goede orde: het koppel Jermaine en Tawatha rustte tijdens die 50 uur in totaal amper 35 minuten en won uiteindelijk de 100.000 euro. Veelzeggend: dat leken ze door de uitputting zelf amper te beseffen.