Aiko Gommers ‘pompt’ naar Belgische wereldtitel bij vrouwen op WK pumptrack in Lissabon

Aiko Gommers heeft zondag voor een Belgische wereldtitel gezorgd tijdens de wereldkampioenschappen pumptrack in de Portugese hoofdstad Lissabon. De zeventienjarige Vlaams-Brabantse was de snelste bij de vrouwen elite.

Pumptrack is een jonge en spectaculaire wielerdiscipline op een artificieel hobbelparcours dat veel weg heeft van een BMX-track, en waar de deelnemers tijdens hun tijdritten vooral snelheid halen door te springen of te ‘pompen’ op hun stuur. Aiko Gommers, een BMX-specialiste, plaatste zich begin september voor het Portugese wereldkampioenschap met winst in de kwalificatiemanche in Brussel.

Gommers maakte in Lissabon, in de schaduw van de Vasco da Gama-brug, een probleemloos parcours door, wat haar na verschillende rondes een finaleplaats opleverde tegenover de Amerikaanse Payton Ridenour, een voormalige wereldkampioene in de pumptrack. En in die finale run bleef Gommers met een tijd van 29.75 vijfendertig honderdsten van een seconde onder de tijd van Ridenour. De Zwitserse Christa von Niederhäusern werd derde.

Bij de mannen ging de wereldtitel naar de Fransman Eddy Clerte, voor de Duitser Philip Schaub en een andere Fransman, Thibault Dupont. Lissabon was nog maar het tweede officiële wereldkampioenschap in de pumptrack.