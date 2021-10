Een achtjarig kind is zaterdag in een bos zwaargewond geraakt aan enkels en onderbenen. Dat gebeurde in een bos in de Nederlands-Limburgse gemeente Eygelshoven nabij Lanklaar. De jongen kwam al rennend ten val. Vervolgens bleken spieren en pezen te zijn doorgesneden. De moeder wist het kind in veiligheid te brengen en alarmeerde de politie.