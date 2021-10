“Het blijft droog, zon zit vaak versluierd achter wolken”

Maandag blijft het in Limburg opnieuw heel de dag droog. Er trekken veel hoge tot middelhoge wolken over onze omgeving waardoor de zon vaak versluierd zal zijn.

De temperatuur loopt op naar een maximum rond 15 of lokaal 16°C. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is zwak tot matig van kracht. In het tweede deel van de avond zijn er rukwinden tot 40 a 45 km/u mogelijk.

In de nacht naar dinsdag worden er zeer zachte luchtmassa’s aangevoerd. De temperatuur zal daardoor oplopen naar ongeveer 15°C rond zonsopkomst. Daar kan dan ook wat regen bij komen kijken, geen grote hoeveelheden. De wind wakkert aan tot gemiddeld 4 Beaufort uit het zuidwesten met rukwinden tussen 45 en 50 km/u.

