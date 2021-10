Verkeersveiligheid in dorpskern op Diepenbeekse raad

Diepenbeek

Maandagavond vergadert de Diepenbeekse gemeenteraad in De Plak. Veel grote items staan daar niet geagendeerd. Er wordt een flinke uitleg over het lokaal energie- en klimaatpact verwacht en het stoepenplan voor de Varkensmarkt ligt ter goedkeuring. Ook worden de werkingsgebieden waarbinnen de sociale woningmaatschappijen in Diepenbeek aan de slag kunnen, afgebakend.