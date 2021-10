Pastoor Wim Simons krijgt nu ook officieel de sleutel van de kerk van Zonhoven

Pastoor Wim Simons heeft zondagnamiddag nu ook officieel de sleutel van de Sint Quintinuskerk in Zonhoven gekregen. Bijna een jaar geleden werd hij al aangesteld als de nieuwe pastoor, maar door corona kon zijn inhuldigingsviering pas dit weekend doorgaan.

Voor de kerk werd hij zondag opgewacht door de federatie Zonhoven, en alle Christelijke verenigingen. Van het kerkfabriek kreeg de nieuwe pastoor meteen de sleutel, waarmee hij de poorten kon open doen. Vervolgens nodigde hij iedereen uit om mee de aanstellingsviering te volgen. Deken Ali Cornelissis ging het eerste deel van de plechtigheid voor. “Pastoor zijn is een hele verantwoordelijkheid. Het vraagt soms heel veel. Hij wenste de nieuwe pastoor van Zonhoven vooral veel succes.” De vorige priester Rik Renckens woonde de viering eveneens bij.

Burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) loofde de inzet van de nieuwe herder in zijn dorp. “Je hebt al heel wat werk verzet in de voorbije coronaperiode. Je hebt echt veel mensen verbonden.” De Christenen van de Federatie Zonhoven gaven hem als verwelkoming een beeldje van de pas zalig verklaarde Carlo Acutis cadeau. Uiteraard was ook het olijke Zonhovense duo Tin en Fin weer present. Zij gaven de nieuwe pastoor een woordenboek van het Zonhovens dialect.

TR