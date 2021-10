In december krijgt CD&V-voorzitter Joachim Coens een laatste kans om zijn partij weer op het goeie spoor te krijgen. Op een ideologisch congres wacht de leden dan een rist nieuwe voorstellen, die dit weekend bekend raakten. Als het antwoord op gevoelige punten ‘neen’ is, dan is het verhaal-Coens wellicht afgelopen. Het wordt een dubbeltje op z’n kant, want vooraf is er al heel wat interne kritiek.