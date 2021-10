Goud voor Belgische mannen, brons voor Belgische vrouwen op EK snooker

De slotdag op het Europees kampioenschap snooker heeft ons land nog goud en brons opgeleverd. In het Portugese Guia pakten de Belgische mannen goud na 5-2 winst tegen Wales. De vrouwen waren goed voor brons, nadat ze in de halve finale in een thriller, met 3-2 de duimen moesten leggen voor Engeland 1.

Na 4-2 winst in de halve finale tegen Frankrijk nam het duo Kevin Hanssens en Julien Leclercq een blitzstart. Zo stond het na een 111 break van Leclercq en een 58 break van Hanssens meteen 2-0. De Welshman Darren Morgan en Elfed Evans zagen de Belgen ook frame drie en vier winnen, waarmee ze op een frame van de overwinning kwamen. In de vijfde en zesde frame lieten onze landgenoten enkele steekjes vallen waar vooral Morgan, ooit nog nummer acht op de wereldranglijst, van profiteerde. In set zeven noteerde Luikenaar Leclercq nog een kleine break die uiteindelijk volstond voor de overwinning. Voor het duo Hanssens en Leclercq is het de eerste Europese titel in hun snookerloopbaan. Voor de 18-jarige Leclercq is het zijn derde podiumplaats op dit EK nadat hij eerder al zilver behaalde bij de -18 en -21 jarigen.

Bij de vrouwen werd het brons voor het duo Wendy Jans en Cathy Dehaene. In een spannende finale nam de Engelse Rebecca Kenna met een 68 break de eerste frame voor haar rekening. Wendy Jans, eerder al goed voor goud op het vrouwentoernooi, stelde gelijk, waarna Emma Parker en Kenna het dubbelspel wonnen. Ondanks een 41 break van Kenna in frame vier was het Jans die de bordjes gelijk hing. In de vijfde en beslissende set waren het de Engelse vrouwen die de beslissende zwarte bal maakten voor een plaats in de finale.

Met zes medailles, drie gouden, twee zilveren en een bronzen heeft de Belgische delegatie een succesvol Europees kampioenschap achter de rug.