Michael Geerts gaat eruit in eerste kwalificatieronde van European Open in Antwerpen

Michael Geerts (ATP 295) is er zondag niet in geslaagd zijn eerste kwalificatieronde te winnen op de European Open tennis in Antwerpen (hardcourt/508.600 euro). De 26-jarige Antwerpenaar verloor na één uur en 33 minuten in twee sets (6-4 en 6-2) van de Amerikaan Jenson Brooksby (ATP 79), het topreekshoofd in de kwalificaties.