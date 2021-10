Straatsburg walst over Saint-Étienne, Reims en trefzekere Faes moeten vrede nemen met punt

Straatsburg kende in eigen huis een makkelijke middag. Maxime Le Marchand (26.), ex-Antwerp, tekende voor de 1-0. Met de rust in zicht eiste Zaydou Youssouf in negatieve zin de aandacht op met een eigen doelpunt (38.) en een rechtstreekse rode kaart (44.). Wahbi Khazri kon evenwel milderen in blessuretijd van de eerste helft. Na rust vielen er nog drie doelpunten in het voordeel van Straatsburg.

In de ontmoeting tussen Brest en Reims volstond een vroege goal van Wout Faes (12.) niet voor de zege: Franck Honorat (74.) was de spelbreker van dienst. Thomas Foket ontbrak bij de bezoekers met een blessure.

Rennes haalde het met 0-3 bij Metz, waar de eindstand halfweg reeds op het bord stond. In de overige wedstrijden speelden Nantes en Bordeaux 1-1 gelijk en wonnen zowel Troyes als Montpellier met 1-0 van respectievelijk Nice en Lens.