Dertienjarige jongen schiet zusje dood in Noord-Italië

In Italië is zaterdagmiddag een vijftienjarig meisje overleden nadat haar broer een schot met een geweer had afgevuurd.

Een meisje van vijftien is zaterdag gestorven in Italië nadat haar broer van dertien een jachtgeweer afvuurde. Het incident deed zich voor in het Noord-Italiaanse San Felice del Benaco, een gemeente aan de westelijke oever van het Gardameer.

Na de feiten werd haar vader, een lijkschouwer en voormalig gemeenteraadslid, ’s nachts nog door de politie verhoord. Aanvankelijk werd gedacht dat hij geschoten had, maar dat bleek niet zo te zijn. Vader en zoon zouden het jachtgeweer aan het meisje en haar moeder hebben willen tonen, toen de dertienjarige de trekker overhaalde en de kogel zijn zus in de borststreek trof. Volgens Italiaanse media vuurde de jongen dus per ongeluk. Het meisje was op slag dood.

Ook al haalde de dertienjarige jongen de trekker over, het onderzoek voor ‘doodslag wegens nalatigheid’ tegen de vader blijft lopen.