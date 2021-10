Twee vermiste kinderen (4 en 6) teruggevonden bij man gekend voor bezit van kinderporno: “Hij stond in zijn slip”

De procureur van Eupen heeft een man uit Kelmis van zijn vrijheid beroofd. Bij de verdachte, die gekend staat voor feiten van kinderporno, werden zaterdagavond twee kinderen aangetroffen die meer dan een uur vermist werden door hun familie. Bij aankomst van de ordediensten stond de man in een slip. Dat heeft substituut-procureur Frédéric Renier bevestigd.

Een gezin maakte zich zaterdag rond 18.30 uur zorgen dat hun kinderen van 4 en 6 jaar, die met anderen buiten speelden, niet thuiskwamen. Na ruim een uur zoeken hoorden de ouders en buurtbewoners uit een appartement in de buurt het gehuil van het meisje. De bewoner van het pand weigerde de deur te openen. De familie en buren forceerden de voordeur en er vielen klappen.

“Toen de politie arriveerde stond de verdachte, die bekend staat voor feiten met betrekking tot kinderpornografie, in een slip terwijl de kinderen gekleed waren”, bevestigt de magistraat. De man was dronken op het moment van zijn arrestatie. Hij werd van zijn vrijheid beroofd en er is een onderzoek geopend, met een verzoek voor een aanhoudingsbevel.